Camogli: stazione green modello Euroflora - LevanteNews

Nella stazione ferroviaria di Camogli, al marciapiedi 1, la vasca dei pesci rossi è sparita da tempo e ci saranno delle buone ragioni; ora ospita una brutta pianta di papiro che contende lo spazio all’infestante parietaria. Le palmette del marciapiedi 2 non sono potate da tempo come si evince dai tronchi pieni di germogli e anche le bouganville che si arrampicano sul muro a monte non sembrano né curate né potate. Un vaso in cemento è stato trasformato in porta mozziconi di sigarette (mai pulito). La responsabilità sarà senza dubbio delle Ferrovie, ma la figuraccia di tanto abbandono la fa il Comune che poi, magari, partecipa a Euroflora, inmvestendo soldi che forse sarebbero meglio investiti nel decoro della stessa stazione.