Camogli: "Il Porto delle Storie", fumetti protagonisti - LevanteNews

Fumetti protagonisti a Camogli con “Il Porto delle Storie”. La manifestazione, voluta dall’amministrazione comunale e curata da Ferruccio Giromini, ha preso avvio oggi con l’inaugurazione di due mostre: “La nascita di Corto maltese”, nelle sale di Castel Dragone, in via Isola, e “Tutte femmine” di Anna Merli presso la Galleria P46 in via al Porto. I due allestimenti resteranno aperti venerdì, sabato e domenica con orario 10-13 e 14-17 fino a domenica 24 ottobre.

Domani alle 11, nel ridotto del Teatro Sociale, in Piazza Matteotti, si svolgerà un incontro pubblico con Piero Alligo e Anna Merli.

I prossimi appuntamenti venerdì 29 e sabato 30 ottobre Il Porto delle Storie 2021 programma