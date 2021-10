Camogli: acqua, lunedì erogazione sospesa dalle 22, le strade - LevanteNews

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Iren comunica la sospensione dell’erogazione idrica nelle vie del centro, lunedi 11 ottobre dalle ore 22.00 fino a fine lavori.

Vie interessate: via Ruffini, piazza Don Minzoni, via Al Porto, via Piero Schiaffino, piazza Don Bosco, largo Bartolomeo da Camogli, piazza Mameli, calata Castelletto, via San Fortunato, via Della Repubblica, salita Priaro, via Al Molo, via Garibaldi, via Isola, piazza Schiaffino, via xx Settembre, largo Simonetti, largo Tristan da Cunha, sottopasso Torrasco, via Niccolò Cuneo.