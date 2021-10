Dall’ U.S.Calvarese 1923

Con grande entusiasmo e felicità vogliamo fare le congratulazioni a Stefano Arata per essere stato notato e quindi convocato nell’Italia Under 16 nell’amichevole contro l’Austria tenuta a Novarello Villaggio Azzurro qualche giorno fa Una grande soddisfazione per lui, tutta la sua famiglia e tutti noi! Senza dubbio ! Grandissima soddisfazione !