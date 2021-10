Avegno: camion con piattaforma aerea si ribalta sulla 333 - LevanteNews

Un camion con una piattaforma aerea si è ribaltato, questa mattina alle 5.10, mentre percorreva la provinciale 333 salendo da Recco a Uscio. Praticamente illeso il conducente, restano da chiarire le cause dell’incidente che non ha coinvolto altre vetture. Sul posto con i vigili del fuoco di Rapallo anche i carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure e l’ispettore Atp per accertarsi della possibilità di transito degli autobus. Il traffico è comunque defluito a senso unico alternato. La sola interruzione quando da Genova è arrivata l’autogrù dei vigili del fuoco, l’unica che potesse garantire di riportare in posizione il camion ribaltato e liberare celermente la carreggiata, prima del consistente flusso di mezzi sulla provinciale.

Da accertare il motivo del ribaltamento del mezzo in salita, verso la carreggiata opposta nonostante una leggera curva sulla destra. Occorrerà stabilire se, ad esempio, vi è stato uno spostamento improvviso della piattaforma aerea che era “ancorata” in posizione di riposo.

Nelle foto in attesa dell’arrivo dell’autogrù