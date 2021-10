Asl3, sciopero l'11 ottobre: garantiti i servizi di emergenza e di Pronto Soccorso - LevanteNews

Dalla Asl3 Liguria

Ai sensi della legge n° 146/90 e successive modificazioni, si comunica che COBAS SANITA’ e RICERCA e da FSI USAE hanno proclamato lo sciopero nazionale del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale e della Sanità Privata, e ADL COBAS – COBAS CONFEDERAZIONE – COBAS SANITA’ UNIVERSITA’ E RICERCA – COBAS SCUOLA SARDEGNA – CUB – SGB – SI-COBAS – SIAL-COBAS – SLAI COBAS PER IL SINDACATO DI CLASSE – USB – USI – UNIONE SINDACALE ITALIANA FONDATA NEL 1912 – USI CIT hanno proclamato lo sciopero generale nazionale di tutti i Settori Pubblici e Privati, per l’intera giornata di lunedì 11 ottobre 2021, dalle ore 00.01 alle ore 23.59, compreso il primo turno montante per i turnisti.

L’Azienda assicurerà, negli Ospedali e nelle strutture sanitarie territoriali di propria competenza, il rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali e delle emergenze, per ridurre il più possibile eventuali disagi alla cittadinanza.

In particolare verranno garantiti i servizi di emergenza e di Pronto Soccorso; potranno invece subire interruzioni e sospensioni le attività prenotate e programmate