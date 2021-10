Da La Spezia Relazioni Esterne vigili del fuoco

La Squadra dei Vigili del fuoco di Brugnato è intervenuta oggi nel primo pomeriggio sulle alture di Varese Ligure, in località Pian dei Groppi, per soccorrere un 70enne infortunatosi ad una gamba mentre si trovava nel bosco alla ricerca di funghi. I soccorritori hanno subito immobilizzato la gamba del ferito, dopodichè lo hanno trasportato con la barella da sentiero sulla strada dove l’ambulanza era in attesa.