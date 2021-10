'Santa': "Positivo il ritorno delle Giornate Fai d'autunno" - LevanteNews

Da ufficio comunicazione Santa Margherita Ligure

In merito alle Giornate Fai d’Autunno, in programma sabato 16 ottobre a Santa Margherita Ligure, il Sindaco Paolo Donadoni dichiara: «È positivo il ritorno delle Giornate d’Autunno del Fai, ed è un piacere che nel Tigullio sia stata scelta proprio Villa Durazzo. Questa collaborazione tra il Fai e il Comune di Santa Margherita Ligure si traduce nella possibilità di rappresentare la bellezza della nostra Villa e del suo giardino, fra l’altro recentemente rianimato da tante piantumazioni nuove floreali. Ringrazio il Capo Delegazione Fai Tigullio-Portofino, Glenda Colaninno, per la collaborazione che è si è intensificata tra il Fai e il Comune di Santa Margherita Ligure».