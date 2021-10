Recco: "Quell'antenna che a Polanesi nessuno vuole" - LevanteNews

Da Gian Luca Buccilli, capogruppo di “Civica” Recco

Per sviluppare la propria attività d’impresa, una società di telecomunicazioni e Internet Service Provider ha richiesto al sindaco di Recco di poter installare un’antenna a Polanesi, località soggetta a vincolo di tutela ambientale.

Ho invitato il sindaco a esprimere il proprio diniego, in quanto il terreno comunale individuato nella richiesta è prossimo ad alcune civili abitazioni.

Ritengo oltremodo inadatta anche l’area cimiteriale, per le stesse ragioni (il rispetto del vincolo paesaggistico-ambientale, la tutela dei residenti dal potenziale pericolo per la salute rappresentato dalle emissioni) e per altre che discendono dalla particolare vocazione del luogo dedicato al culto dei defunti.

Questa mia istanza rivolta al sindaco interviene in una fase del procedimento che consente di stabilire soluzioni alternative rispetto a quelle prospettate dalla società privata.