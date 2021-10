RASSEGNA STAMPA. Portofino: albergo chiude il 9 gennaio - LevanteNews

Oggi, giovedì 7 ottobre, auguri a Marcello. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Proverbi: “La corda a forza di tirarla si rompe.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX Portofino: lo Splendido Mare chiude il 9 gennaio.

Pianeta sanità: “Vaccinazioni in farmacia, siamo disponibili”; “Carenza di infermieri, interrogazione in Regione”; “Ansia e depressione femminile, specialista a disposizione”; “L’Hospice di Chiavari ha due posti in più nel ricordo di Di Capua (Commento. Scelta di dubbio gusto; forse sarebbe stato meglio dedicargli giardini o parchi giochi per bimbi); “In valle Sturla arrivano defibrillatori e unità mobile di trasporto”.

Sestri Levante: innovazione digitale e settore del fashion, ecco cosa cambia. Sestri Levante: stagione della caccia, giorni chiusure. Chiavari: convegno sulla transizione ecologica. Chiavari: frana a Genova Est, A-12 in tilt. Carasco: auto contro albero, anziano ricoverato a Lavagna.

Rapallo: estimi, no agli aumenti. Rapallo: vendevano orologi falsi, denunciati. Rapallo: società Autostrade, nuovo lotto di asfaltature. Rapallo: cagnolino assalito da cinghiale. Rapallo: il commercialista Andrea Matera può esercitare negli Usa. Santa Margherita Ligure: Libro della Tigulliana: “Il parco nazionale che piace a me”.

Camogli: addio a Pierluigi Remotti. Camogli: teatro Sociale, da oggi biglietti e abbonamenti. Recco: cassonetti rifiuti, griglie più alte contro i cinghiali. Recco: punta Sant’Anna senza spalti.

Lumarzo: grida di aiuto dal bosco, ma i soccorritori non trovano nulla. Lumarzo: alimentari e giornali, punto vendita riaperto. Borzonasca: donazione di sangue.