È stata presentata questa sera in Via Marsala 16/8, la mostra personale del giovane artista rapallese Andrea Nastasi, una raccolta di inediti esposta in collaborazione con San Paolo Invest. I suoi lavori sono di particolare interesse anche perché riescono a dare nuova vita e valore a materiali apparentemente di recupero.



All’inaugurazione, a portare i saluti e i complimenti dell’amministrazione, era presente il consigliere Elisabetta Ricci.