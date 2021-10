Rapallo: "Ospedale, il Pd scivola su una buccia di banana" - LevanteNews

Da Cambiamo Liguria

“Come sempre in ritardo e male informato su quello che accade nella sua regione, anche oggi il capogruppo del PD Luca Garibaldi è riuscito a scivolare su una buccia di banana parlando della privatizzazione di parte dell’ospedale di Rapallo”: così il gruppo consiliare di Cambiamo! in Regione Liguria replica alle dichiarazioni del consigliere di opposizione.

“Garibaldi dovrebbe sapere – proseguono i consiglieri arancioni – che la delibera di cui parla è di fatto precedente alle diverse ondate della pandemia che si sono abbattute anche sulla Liguria. Alla luce del piano Restart, che vede investimenti per 24 milioni di euro entro fine anno, e delle risorse che arriveranno dal PNRR, l’ospedale di Rapallo sarà centrale per accorciare le liste di attesa che si sono formate per le prestazioni arretrate durante l’emergenza sanitaria, bloccando le ‘fughe’ fuori regione. Questa è la priorità indicata dal presidente Giovanni Toti e da tutta la giunta regionale. Non sono segreti, ma piani resi ampiamente pubblici e sui quali, prima di fare dichiarazioni casuali giusto per avere un po’ di spazio, Garibaldi farebbe bene a informarsi. I liguri lo pagano, profumatamente, anche per questo. Quando parla poi di ‘sanità bloccata’ e della necessità di avere strutture efficienti e personale, vogliamo ricordargli che quella era la fotografia della Liguria che ci hanno lasciato in eredità i suoi compagni di partito. Impensabile che oggi possano travestirsi da vergini della politica, cercando di cancellare il pessimo ricordo che hanno lasciato agli elettori”.