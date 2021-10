Rapallo: asfaltatura e chiusura via San Michele, i giorni e le ore - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo

A partire da lunedì 11 ottobre prenderanno il via le asfaltature in Via San Michele di Pagana.

Per consentire l’allestimento del cantiere è prevista la chiusura notturna della strada all’altezza dell’Hotel Excelsior con le seguenti modalità:

dalle ore 22.00 del 11 ottobre alle ore 05.00 del 12 ottobre.

dalle ore 22.00 del 12 ottobre alle ore 05.00 del 13 ottobre.

Durante il giorno, nel tratto interessato verrà istituito il senso unico alternato e la circolazione sarà regolamentata mediante impianti semaforici o movieri.