Genoa, i tifosi invocano la convocazione di Destro in Nazionale - LevanteNews

“Se vuoi vincere il Mondiale Mattia Destro in Nazionale”: è lo striscione apparso ieri sera a San Siro in occasione della sfida tra Italia e Spagna terminata con la vittoria 2-1 degli ospiti.

Mattia Destro, fin qui ha segnato 4 reti in 4 partite e nonostante contro il Verona non sia arrivata la vittoria ha dimostrato di essere fondamentale per i compagni. A Salerno l’infortunio patito nel riscaldamento lo ha messo fuori causa e i rossoblu hanno patito davanti, poche sono state le azioni create.

Se analizziamo le prime giornate dopo Immobile è l’attaccante italiano che ha segnato di più: chissà che Mancini non decida di convocarlo in futuro anche per qualche amichevole e valutarlo in vista dei Mondiali.

Intanto però i tifosi del Genoa aspettato il suo rientro per vederlo esultare ancora una volta sotto la Nord: la gara contro il Sassuolo è fondamentale, portare a casa i tre punti significa togliersi dalle zone basse di classifica in vista dei prossimi turni.