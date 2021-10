Cogorno: il Villaggio compie 75 anni, il grazie del vescovo - LevanteNews

Dal Villaggio del Ragazzo

In occasione del 75° anniversario della sua fondazione, il Villaggio del Ragazzo invita alla celebrazione di ringraziamento presieduta dal vescovo della Diocesi di Chiavari mons. Giampio Devasini, che si terrà nel cortile del Centro San Salvatore – Villaggio del Ragazzo alle ore 18:00 di sabato 9 ottobre 2021.

«Dieci ottobre 1946 è la data dell’affitto di Villa Parma in Lavagna. Da lì è partita l’attività di don Nando a favore dei ragazzi del dopoguerra. Il seme è cresciuto giorno dopo giorno fino ad oggi» dichiara il presidente del Villaggio prete Rinaldo Rocca, «Come lui aveva iniziato con un corso di esercizi spirituali insieme ai primissimi collaboratori, noi vogliamo innanzitutto rendere grazie a Dio per il cammino percorso e le meraviglie fiorite. In qualità di Opera Diocesana, in uno col vescovo, invitiamo a un ringraziamento corale per il bene ricevuto da tantissime persone».

Durante la celebrazione verranno inoltre ricordati in modo speciale, nel primo anniversario della loro scomparsa, gli amici e benefattori del Villaggio Armando Montagni e Anna Marchesi.