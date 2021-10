Chiavari: depuratore, a mare passeggiata e ciclopista; nuovo incontro - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del comune di Chiavari

Si è svolta oggi la prima conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto del depuratore di vallata in Colmata mare a Chiavari. Sono state discusse alcune modifiche necessarie ad integrare paesaggisticamente il progetto all’interno del contesto urbanistico in cui si trova.

Il Comune di Chiavari ha chiesto di rivalutare alcuni aspetti riguardanti l’inserimento del parcheggio interrato che verrà realizzato in Colmata per migliorarlo. La Soprintendenza ha evidenziato come l’area attigua a largo Ravenna debba essere armonizzata al meglio con la passeggiata che verrà realizzata sul fronte mare con il conseguente abbassamento del parcheggio al fine di garantire un migliore impatto paesaggistico.

Mentre la parte di impianto fronte mare, con relative difese, non è stata oggetto di particolari osservazioni in quanto assicura una nuova fruibilità dell’area, grazie alla realizzazione di una passeggiata pedonale e ciclabile. Nei prossimi giorni si terrà un incontro a cui parteciperanno Ireti, Soprintendenza, Città Metropolitana e Comune di Chiavari per integrare e valutare le modifiche necessarie al fine di rispettare le indicazioni emerse in conferenza. Regione Liguria ha stabilito un termine massimo di sette giorni per l’inoltro delle valutazioni come sopra indicate e fisserà la nuova data per la conferenza del servizi.