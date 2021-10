Carasco: crolla soletta, operaio a terra dopo un volo di cinque metri - LevanteNews

Infortunio sul lavoro a Carasco, fortunatamente con conseguenze non drammatiche. Un operaio è stato coinvolto nel crollo della soletta su cui era salito per motivi di lavoro. Un volo di circa cinque metri. L’uomo è rimasto cosciente. Sul posto con i sanitari del 118 i militi della Croce Verde di Carasco che hanno trasportato il paziente, politraumatizzato e in codice giallo al pronto soccorso dove i medici lo stanno sottoponendo a meticolosi controlli per verificare se abbia riportato lesioni interne. Nel cantiere sono intervenuti i tecnici dell’Arpal e i carabinieri; il cantiere è stato posto sotto sequestro in attesa di verificare le cause del crollo ed eventuali responsabilità di cui sarà informata la Procura.