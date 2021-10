Bogliasco: "La nostra sarà un'opposizione attenta e costruttiva" - LevanteNews

Da Guido Guelfo

“Leggiamo dai media che il neoeletto sindaco di Bogliasco, Luca Pastorino, vorrebbe custodire nell’armadio le scarpe da ginnastica che ha calzato durante la campagna elettorale. Ebbene, noi dell’opposizione pensiamo che non possa farlo: dovrà camminare, anzi correre. Cominciando dal rispetto di tutte le promesse fatte in campagna elettorale. Noi della lista di minoranza abbiamo conservato le sue affissioni elettorali per chiedere conto di ogni singola promessa, senza alcun ‘fair play’, perché i cittadini vorranno risposte. Immediate. Leggeremo, infatti, con particolare attenzione le linee programmatiche del sindaco, relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Faremo opposizione vera e seria, vigileremo su tutto.

Con i consiglieri Silvia Marsano, Fossa Federico e Paolo Cevasco faremo un’opposizione costruttiva e attenta, sempre con la ferma volontà di affermare gli interessi del nostro amato Paese. Il risultato uscito dalle urne ci ha affidato il ruolo di verifica e stimolo, affinché ciò che è stato promesso in campagna elettorale da parte di chi ha vinto sia attuato. E questo ruolo lo porteremo avanti con l’impegno, la dedizione e l’entusiasmo che ci contraddistinguono.

Pastorino ci ha accusato di aggressività ma noi pensiamo che lui abbia solo idee vaghe su una quantità di questioni che il nuovo consiglio comunale dovrà affrontare nei prossimi mesi”.