Sestri: domenica con la Sant’Anna Swim 2.0 - LevanteNews

Dallo Yacht Club Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo

L’ultimo atto del nuoto in acque libere vedrà in scena gli appassionati domenica 10 ottobre a Sestri Levante presso i bagni Liguria con la Sant’Anna Swim 2.0. La gara che si svolgerà nella baia delle Favole vedrà i nuotatori impegnati su un percorso costiero di 2 km con partenza alle ore 15 dai bagni Liguria, che si svilupperà parallelo alla spiaggia fino alla boa posta in direzione delle Rocche di Sant’Anna per poi ritornare fino alla boa posizionata nei pressi della strada che porta al porto Turistico e fare ritorno al punto di partenza.

La gara curata nell’organizzazione dalla sezione del nuoto in mare dello Yacht Club Sestri Levante vedrà un centinaio di atleti gareggiare anche per la Tigullio Swim Cup; infatti la Sant’Anna Swim 2.0, come già in passato, è la prova conclusiva che, in base ai risultati conseguiti nelle gare in mare disputate nelle varie località del Golfo del Tigullio, decreterà il vincitore dell’edizione 2021.

Questa sarà l’ultima delle sei gare in mare organizzate dallo Yacht Club Sestri Levante nel corso del 2021, uno sforzo notevole che è stato premiato dall’ interesse dimostrato dai partecipanti provenienti da tutte le regioni d’Italia, e che riporta lo Yacht Club alla ribalta del nuoto in acque libere, come lo è stato in passato per decenni.