Serie D, blitz della Lavagnese in casa del Ligorna - LevanteNews

La Lavagnese batte il Ligorna nel turno infrasettimanale di campionato e ottiene i primi tre punti del campionato: finisce 3-2. Per la formazione genovese seconda sconfitta consecutiva dopo quella in casa del Gozzano.

La partita sembra mettersi in discesa dopo tre minuti grazie all’autorete di Calzetta su calcio d’angolo di Raja, con il vento che inganna l’estremo difensore. Al 20’ il pari della Lavagnese con Rovido, subito annullato però grazie alla splendida botta da fuori di Donaggio al 32’. Il Ligorna macina gioco ma il primo tempo si chiude solamente sul 2-1. Nella ripresa la Lavagnese riesce nella rimonta grazie alle reti di Croci al 55’ e di Lombardi a quattro dal termine. Grande recriminazione per un presunto calcio di rigore non concesso in pieno recupero per un contrasto su Silvestri, sul quale però l’arbitro ha deciso di sorvolare. Sconfitta finale così per i Biancoblù.

Queste le parole con cui Mister Monteforte ha commentato la sfida odierna: “Primo tempo di alto livello. Abbiamo fatto benissimo e l’unica pecca è che non abbiamo più fatto goal. È stato un monologo nostro con loro che hanno preso un incrocio crossando, credo. Siamo andati sul riposo quindi sul 2-1. Nel secondo tempo abbiamo cominciato bene, poi al primo traversone abbiamo preso il 2-2. Dopodiché la squadra ha accusato un po’ troppo mentalmente quelli che erano gli episodi. C’è stato questo contropiede con rimpallo dentro l’area ed è arrivato così il 2-3. Poi, infine, l’ultimo episodio (il calcio di rigore su Silvestri non concesso, n.d.r.), che sembrava chiaro a nostro favore ma non è andata così. Pazienza, ci rimbocchiamo le maniche e cerchiamo di tornare quelli di due settimane fa”.

Questo invece il pensiero sulla prossima sfida: “Ora testa al Chieri. Dobbiamo assolutamente riprendere la nostra compattezza e solidità perché prendere tre goal in casa non fa mai piacere. E riprendere anche la nostra qualità offensiva, che abbiamo fatto vedere a tratti e che possiamo mostrare ancora meglio”.