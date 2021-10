Ruta: "Ma dove era nato il banchiere Cornelio Peragallo?" - LevanteNews

Oggi i giornali nazionali hanno raccontato di una donna morta perché travolta da un muro a Calenzano, comune tra Firenze e Prato. Il muro delimitava la lussuosissima Villa Peragallo (vedi Wikipedia) costruita nei primi anni del 900 da tal Cornelio Peragallo che in realtà la chiamò Villa Matilde in ossequio alla moglie Matilde Fioranti. Cornelio era commendatore e grande ufficiale del Regno, banchiere con interessi alla Banca nazionale del Lavoro; di lui si trovano diversi riferimenti nella collana di storia della Banca d’Italia (Luigi Einaudi 1945-1947 a cura di Paolo Soddu); era socio generoso della genovese Società di Storia Patria e fondatore, tra l’altro, del Tennis Club di Rimini che creò regalando un pezzo della sua villa riminese.

Suo figlio Mario Peragallo (vedi Wikipedia) fu un noto compositore e direttore d’orchestra. La figlia di Mario, Perla Peragallo (vedi Wikipedia), fu una valente attrice teatrale italiana.

Villa Peragallo aveva un giardino di sei ettari, poi lottizzato negli anni. La villa faraonica e arredata senza risparmio è in abbandono da anni ed era stata venduta recentemente (si dice per 10 milioni) dagli eredi Peragallo a un medico che si trova in America.

Cornelio Peragallo nei numerosi documenti che ne parlano, è genericamente indicato come originario di Genova. Ma in realtà era nato a Ruta, patria dei Peragallo, recchese dove risiedono alcune famiglie Peragallo? Qualcuno sa rispondere?