Recco: riqualificazione waterfront, mostra con i progetti - LevanteNews

Venerdì 8 ottobre alle ore 18 presso la Sala Polivalente “Franco Lavoratori”, a conclusione dell’iter del “Concorso nazionale di progettazione in unica fase in forma anonima per la riqualificazione ambientale della parte centrale del lungomare della Città di Recco”, l’Amministrazione comunale ha organizzato una mostra per presentare la proposta progettuale vincitrice del bando e far conoscere alla cittadinanza la visione futura del waterfront, nel tratto compreso tra via Biagio Assereto, lungomare Bettolo e piazzetta del Capitaneato. In mostra anche le proposte progettuali del secondo e terzo classificato e degli altri partecipanti al bando pubblicato nell’aprile scorso. La commissione tecnica giudicatrice era composta dai rappresentanti della Facoltà di Architettura di Genova, dell’Ordine degli Architetti di Genova e del Politecnico di Milano.

Al primo posto la giuria ha selezionato il progetto dell’architetto Jacopo Pellegrini, che sarà presente all’inaugurazione, al secondo posto il lavoro dell’architetto Viola Guarano e al terzo posto quello dell’architetto Stefano Zoli.

“L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di realizzare una profonda rigenerazione del waterfront cittadino, affidando al vincitore del bando la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva del nuovo lungomare – commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo – abbiamo già a disposizione le risorse necessarie per i successivi livelli di progettazione, che si dovranno concretizzare nel corso dei prossimi mesi, portando il più velocemente possibile alla fase di cantierizzazione di questo importante intervento che rappresenta uno dei tasselli del nostro programma amministrativo”.

I lavori del vincitore del concorso, del secondo e terzo classificato e le altre proposte pervenute saranno esposte nella Sala Polivalente: la mostra è aperta al pubblico sabato 9 e domenica 10 ottobre dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19.