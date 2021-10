Rapallo: cane aggredito e ferito da cinghiale in via Zignago - LevanteNews

Dalla pagina facebook della Croce Bianca di Rapallo

Avevamo terminato da poco il nostro consiglio di amministrazione mensile, quando, ieri sera, attorno a mezzanotte e mezza, è arrivata una signora, che portava in braccio il suo cagnolino, molto spaventata: ha raccontato che l’amico a quattro zampe era stato appena caricato da un cinghiale, in via Zignago. Garantiva che né lei né l’animale erano feriti. Il nostro operatore l’ha comunque accompagnata a casa, perché era scossa e abbiamo avvisato la polizia. Del cinghiale, non c’era più traccia.

Dopo poco, abbiamo ripreso il contatto con la signora, che ci ha informati che il cane era ferito alla pancia. Allora, abbiamo fatto partire la macchina che utilizziamo per il soccorso animali, allertando il veterinario di turno della Asl e portandoglielo per le medicazioni.

«Il cane è una proprietà privata del suo padrone – spiega il presidente della Croce Bianca, Fabio Mustorgi – ma, vista la dinamica dell’accaduto, abbiamo ritenuto di assimilare il fatto a quelli di responsabilità pubblica e agire di conseguenza».