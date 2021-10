Rapallo: biblioteca di Villa Tigullio a misura di studenti - LevanteNews

La biblioteca internazionale di Villa Tigullio amplia i suoi servizi, con un occhio di riguardo alle necessità di studenti e studenti-lavoratori.

E’ partito questa mattina infatti il progetto “OpenBiblio”, un nuovo spazio, silenzioso come una biblioteca, pratico come un ufficio e comodo come casa, gestito dalla cooperativa sociale Tatabox Officine Studio.

L’idea di OpenBiblio è nata per far fronte a una specifica richiesta da parte degli studenti, sia delle scuole superiori che universitari rappresentati dal gruppo Link – rete di giovani per Rapallo. In tal senso, ringrazio per il lavoro svolto il consigliere alla biblioteca Elisabetta Ricci e il consigliere alle politiche giovanili Daniele Trucco.

Lo spazio sarà aperto dal martedì al sabato, dalle ore 10 alle 18 e sarà possibile prenotare registrandosi direttamente da questo link: https://www.tatabox.it/wp-login.php?action=register