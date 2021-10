Pesca, Alessiani chiude al 12° posto assoluto - LevanteNews

Da Fima Chiavari

La trasferta in Arno Pisano presso Calcinaia Nuova, ha dato il colpo di grazia ad Alessio Alessiani unico rappresentate per la FIMA/GARBOLINO Chiavari; la pesca a Feeder dei grossi pesci gatto dell’Arno richiedeva una tecnica molto specifica e conoscenza del campo di gara, cosa che per FIMA e per Alessiani sono state comprensibili novità. Il tutto evidenziato dai pesi delle catture triplicati dai primi di ogni settore, rispetto quanto messo in saccoccia da Alessio, che con i suoi 3670 punti chiudeva 10° di settore, vanificando gli sforzi fatti nelle due precedenti prove compreso il 3° di settore nella gara di apertura, chiudendo al 12° posto in classifica finale.

Non meglio il destino dell’altro Chiavarese Emanuele Oliva (tesserato per le Valli Genovesi) che chiude in 11° posizione, anche lui penalizzato da questa difficile trasferta dopo una buona partenza di campionato.

Classifica Individuale: A livello individuale, tecnicamente impeccabile la CORMORANO SP conquista l’intero podio, con oro per Paolo Tringali a 8 pen in tre prove x un totale di 37,408 kg di pesce, Argento per Gian Ugo Alberti a 11 p con 16,076 kg; bronzo Nicola Cappello sempre 11 p e 14,852 kg.

Classifica Squadre: Per la classifica a Squadre di Società, il Titolo di Campione Regionale 2021 Feeder va alla Valli Genovesi per i migliori risultati di Roberto Eicholzer, Massimiliano Aristodemo, Andrea Simonini, Fulvio Barbieri, che accede agli Italiani Squadre del 2022. Secondo posto assoluto per la ASD Cormorano Spezia e bronzo per ASD LA Gallinara Savona.

Classifica dei Migliori in Arno: Degno di nota citare i vincitori dell’ultima prova in Arno, con l’assoluto di gara di Marco Comparini (La Gallinara SV) con 11,880 kg di pescato, in una battaglia ad armi pari con il secondo di settore Paolo Tringali (Cormorano SP) con 11,790 kg e il terzo Marco Bertolini (Valli GE) a 11,390 kg. Grande battaglia anche nell’altro settore dove vince Riccardo Ciarcelluti (La Gallinara SV) con 9,810 kg, secondo Gian Ugo Alberti (Cormorano) con 9,060 kg e terzo Nicola Cappello (Cormorano) a 8,600. Pochissimo lo scarto del diretto inseguitore Roberto Eicholzer quarto per soli 50 grammi (8,550 kg)