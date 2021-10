Chiavari: "L'Hospice aumenta di due posti letto dedicati a Di Capua" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa della Asl-4 Chiavarese riceviamo e pubblichiamo

Si comunica che durante la presentazione del Convegno : “La Terapia del Dolore, 10 anni di Legge 38” che si è svolto oggi alla Società Economica a Chiavari, il Direttore Generale della Asl 4 ha annunciato: “abbiamo lavorato con Regione Liguria ed Alisa per allargare la capacita’ del nostro Hospice di Chiavari e continueremo a lavorare in tal senso, oggi comunico, proprio in questo questa occasione e in questo contesto, parlando di terapia del dolore, che il nostro Hospice è passato da 8 a 10 posti letti. Abbiamo ritenuto di dedicare il nono e il decimo, al compianto Sindaco di Chiavari Marco Di Capua, alla Sua memoria, all’esempio e all’impegno che ci ha lasciato”.

A breve organizzeremo una piccola cerimonia di dedicazione.