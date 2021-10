Sestri, ex Convento dell'Annunziata: meeting su digitale e innovazione - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del comune di Sestri Levante

Si parla di digitale e di innovazione in questi giorni in Annunziata, con la presenza di alcune fra le più grandi aziende nel panorama nazionale e internazionale.

SedApta, una delle aziende del polo tecnologico di Sestri Levante, ha organizzato una tre giorni dedicata all’innovazione e alla digital transformation della filiera produttiva.

Oggi focus sulla produzione discreta, domani sul settore moda e lusso, dopodomani sull’alimentare e la chimica farmaceutica. Tante le aziende di importanza internazionale presenti: Riello, Thyessen group, Versace, Armani, Loro Piana, Bauli, solo per citarne alcune.

Una iniziativa di grande rilevanza, che genera anche un indotto per le strutture ricettive e di ristorazione e che porta ancora Sestri Levante nel contesto industriale internazionale, resa possibile grazie alla presenza del polo tecnologico che ancora una volta conferma, in maniera concreta, di essere una occasione di sviluppo per il territorio.