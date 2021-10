I carabinieri della Radiomobile di Santa Margherita Ligure, durante un servizio per il controllo del territorio, fermavano ed identificavano un pregiudicato 27 enne. Il giovane, sottoposto a perquisizione, veniva trovato in possesso di 5 grammi di hashish e quindi deferito in stato di libertà per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.