Samp, Quagliarella si sblocca: e intanto d'Aversa aspetta il rientro di Gabbiadini - LevanteNews

178 reti in serie A: è il bottino di Fabio Quagliarella, capitano della Sampdoria dopo il calcio di rigore trasformato contro l’Udinese. Uno score che ha permesso all’attaccante blucerchiato di raggiungere in classifica Giampiero Boniperti.

Un attacco quello blucerchiato al momento in difficoltà con solo tre reti in campionato, due di Caputo a Empoli e proprio Quagliarella in casa domenica scorsa. Manolo Gabbiadini dovrebbe tornare a disposizione in vista della trasferta di Cagliari ma difficilmente partirà dall’inizio, più probabile che tocchi ancora alla coppia Caputo-Quagliarella perforare la difesa sarda.

Intanto sul fronte delle Nazionali sono sette i giocatori in giro per l’Europa e il Mondo: si tratta di Damsgaard, Colley, Yoshida, Thorsby, Bereszynski, Ekdal e Askildsen.