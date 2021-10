Recco: subito una nuova pulizia dei tombini - LevanteNews

Stamattina un automezzo speciale a Recco per la pulizia, in via Roma, di tombini e caditoie. L’operazione si è resa necessaria dopo il vento che ha fatto cadere molte foglie e l’acqua della serata che le ha inevitabilmente trasportate nei tombini. Al lavoro anche per tagliare rami pericolanti (nella foto di un pino domestico in piazzale Europa). Ieri sera un forte e breve acquazzone poco dopo le 20 ha investito la città accompagnato dal libeccio; già in serata la polizia urbana aveva provveduto a sistemare la segnaletica abbattuta dal vento.