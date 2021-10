Lettere: "Parco Portofino, prima si parlava di natura, ora di finanziamenti" - LevanteNews

Da Gianpietro Pozzo – Genova

Continua l’offensiva per il parco di Portofino nazionale. Voglio dire una cosa a tutti coloro che a questi luoghi ci tengono ancora. Guardate che i parchi non sono quello che vi vogliono far credere. Per chi ci viene a passeggiare può darsi che siano il paradiso. Ma per quelli che ci risiedono sono un problema. Diritti tariffari. Permessi su permessi per fare qualsiasi cosa. Gente costretta a vivere in case con servizi igienici inadeguati. Nessuna possibilità di raggiungere in auto la casa per i residenti. Per carità! Niente strade nei parchi.

Così poi quando si diventa vecchi come me si deve andare a vivere in città e la casa nel parco bisogna venderla e così diventa una seconda casa. Un tempo era abitata tutto l’anno ma i nuovi padroni ricchi tengono in ordine solo la casa per venirci ogni tanto, però abbandonano i terreni e questi diventano selvatici e pieni di rovi e di rampicanti e rifugio di cinghiali. Poi ci lamentiamo della fuga dalle campagne! Nessun aiuto ai residenti nel parco di Portofino in tutti questi tanti anni. Nessun aiuto contro l’invasione dei cinghiali. Non ci puoi sparare e non ti aiutano. Anzi vengono a controllare se i pali della recinzione che hai fatto sono rigorosamente di legno di castagno e l’altezza è corretta!

Alla gente dico: ma andateci a parlare con chi ci vive nei parchi, prima di prendere delle decisioni. Chiedete a loro come si sta bene in un parco. Ai giovani dico non andate dietro a questi personaggi che promettono mucchi di soldi se il parco diventerà nazionale. Ricordate che nessuno fa mai niente per niente. In cambio di questi fantastici finanziamenti (che non si è capito mica bene se arriveranno e soprattutto a chi andranno davvero) chiederanno in cambio il territorio dove sono vissuti i vostri padri e i vostri nonni e tutti quelli prima di loro. Verranno a comandare da Roma.

Ragazzi, non vendete la vostra terra. Ne faranno un’altra riserva con carrozzone mangiasoldi annesso. Questi personaggi che vogliono il parco allargato ieri parlavano di natura e oggi parlano solo di fantastici finanziamenti. E tutte le volte che parlano di natura, loro la natura l’hanno solo letta sui libri o l’hanno vista passeggiando. Non hanno mai preso una zappa in mano; e non sanno neppure lontanamente cosa vuol dire vivere e lavorare davvero sulla terra.

Ragazzi, se davvero amate la natura , ritornate ad essa. Non solo il sabato per fare una scampagnata. Tornateci corpo e anima. Riprendete tutti quegli spazi che noi vecchi purtroppo abbiamo abbandonato. Tornate a far fiorire le fasce. Ragazzi, se lavorerete la terra potrete aspettarvi solo sangue, sudore e lacrime. Come diceva Winston Churchill. Una prospettiva dura, ma Churchill ha vinto la Seconda Guerra mondiale.

Però oggi non è più come una volta che c’era la terra e basta. Oggi si può vivere in campagna, lavorare la terra, tenere qualche animale, e contemporaneamente avere un lavoro in città e poi con Internet ormai è facile lavorare anche da casa e risolvere tanti problemi. Lasciate perdere questi sirenetti che cercano di incantare e parlano di parchi e allargamenti e di favolose ricadute economiche. Se questo Paese è diventato grande è stato grazie a tutti coloro che si sono tirati su le maniche e hanno lavorato. Senza aspettare i fantastici soldi che devono arrivare dai padroni di Roma.