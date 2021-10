Chiavari: "Terapia del dolore", convegno all'Economica - LevanteNews

Dall’ufficio stampa dell’Asl 4 Chiavarese riceviamo e pubblichiamo

In data 6 ottobre 2021 presso la Società Economica in via Ravaschieri,15 a Chiavari, si svolgerà dalle ore 14,15, un Convegno dal titolo: “La terapia del Dolore in Italia, 10 anni di legge 38.

Ad oltre 10 anni dall’approvazione della Legge 15 marzo 2010, n. 38, che garantisce l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore a tutti i cittadini nel rispetto della dignità e dell’autonomia della persona umana, dell’equità nell’accesso all’assistenza e della qualità delle cure, viene organizzato un convegno che farà il punto sulla reale applicazione della legge a Genova e nel levante ligure.

Nel convegno si parlerà del lungo ed elaborato percorso che è stato intrapreso in questi anni per dare significato e concretezza nell’attuazione delle reti di cure palliative e di terapia del dolore per l’adulto e in ambito pediatrico in Regione Liguria.

Alla presentazione interverrà il Direttore Generale Paolo Petralia, le moderatrici del convegno saranno la Dott.ssa Lidonnici Alisa – Regione Liguria Reti Liguri di terapia del Dolore e Cure Palliative, la Dott.ssa Bonfiglio Direttore Struttura di Anestesia e Rianimazione e Medicina del Dolore di Asl 4.

Parteciperanno i professionisti delle strutture sanitarie pubbliche ASL4, EO Galliera, IRCSS San Martino, IRCSS Gaslini, Associazione Gigi Ghirotti che descriveranno i percorsi regionali per la presa in carico del paziente con dolore acuto e cronico e/o con sofferenza globale.

I rappresentanti delle istituzioni regionali e locali testimonieranno il contribuito alla definizione di un quadro di provvedimenti attuativi coerenti con i principi e le disposizioni normative volte a garantire una qualificata e appropriata cura ed assistenza in ambito palliativo e della terapia del dolore.