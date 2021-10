Casarza: "Ecco le ragioni dei successo di Stagnaro" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Claudio Muzio

Alle elezioni amministrative di Casarza Ligure, che hanno visto la riconferma con il 62,67% del sindaco uscente Giovanni Stagnaro, sostenuto dalla lista civica “Casarza è di tutti”, il più votato tra i candidati al Consiglio comunale è stato con 417 preferenze Claudio Muzio, ex sindaco, consigliere di maggioranza nello scorso mandato e attuale consigliere regionale capogruppo di Forza Italia.

“Avevamo contro le forze politiche della sinistra e anche la Lega, ma dalla nostra parte abbiamo avuto i cittadini di Casarza, e questo è ciò che conta”, dichiara Muzio. “Sono molto contento – prosegue – per il sindaco Giovanni Stagnaro, per la nostra squadra di ‘Casarza è di tutti’ e per tutta l’Amministrazione comunale, di cui mi onoro di far parte come consigliere. E’ un risultato che premia il lavoro di questi anni, l’impegno, l’abnegazione, la passione, la competenza ed anche la grande crescita del sindaco Stagnaro e della Giunta, sia in termini di conoscenza dei problemi che di rapporti con la città. I casarzesi hanno apprezzato tutto questo ed hanno ritenuto che l’Amministrazione Stagnaro meritasse di continuare la propria azione con un secondo mandato, per portare a termine i progetti già avviati e realizzare le tante opere in programma. Per quanto mi riguarda, sono passati 12 anni dal 2009, quando sono diventato sindaco di Casarza contro tutte le previsioni, e oggi provo un’enorme soddisfazione nel vedere che i cittadini del mio Comune mi hanno dato un riconoscimento così rilevante sul piano personale. Essere il consigliere più votato è per me motivo di orgoglio; mi sento in debito con i miei concittadini e metterò tutto il mio impegno finché rivestirò questo ruolo e quello di consigliere regionale”, conclude.