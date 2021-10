Teatro: Federico Luciani premiato ad Avezzano - LevanteNews

Federico Luciani, che dirige la Scuola di Teatro a Cicagna, è stato insignito, sabato 2 ottobre, del primo premio per il Concorso per autori teatrali “Teatro in cerca d’autori”, terza edizione, svoltosi ad Avezzano in provincia dell’Aquila, con il testo “Q: l’eroe che inseguì la blatta” scritto con Chiara Pellegrini, Francesco Spiccio e Michele Moretti della Compagnia “Oddots”.

La motivazione inizia con le parole “Una storia brillante e innovativa…”

Il premio è costituito dalla possibilità di mettere in scena la pièce nella stagione Off di prosa 2021/22 al Teatro del Castello Orsini-Colonna di Avezzano.

Lo spettacolo ha debuttato il 21 agosto al Teatro Arena Conchiglia di Sestri Levante.

La Compagnia “Oddots” è nata nel 2017 in seno a diverse realtà teatrali del Tigullio con l’intento di analizzare le dinamiche sociali, raggiungere soprattutto i giovani delle Scuole Medie di Secondo Grado e far sì che il linguaggio teatrale possa diventare un utile strumento educativo.