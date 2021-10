Social in tilt: Whatsapp, Facebook e Instagram non funzionano - LevanteNews

Whatsapp non funziona, così come Instagram e Facebook. Poco dopo le 17.30 la galassia dei social ha subito un’improvvisa battuta d’arresto e secondo il sito downdetector.it i problemi sembrano diffusi in maniera omogenea su tutta Italia. Come spesso accade in questi casi, una raffica di segnalazioni sta invadendo Twitter che, invece, non presenta al momento problemi.

Intanto gli utenti di Whatsapp attendono che l’orologino si trasformi in spunta, mentre per quelli di Facebook e Instagram è semplicemente impossibile navigare.