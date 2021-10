Sestri, sospensione dell'attività didattica in presenza. Chiusi parchi e cimiteri - LevanteNews

Dalla pagina Facebook del sindaco di Sestri Levante

Da ARPAL ALLERTA ARANCIONE per piogge intense prorogata fino alle ore 13 di domani, martedì 5 ottobre.

Proseguirà in ALLERTA GIALLA dalle ore 13 fino alle ore 15 di domani, martedì 5 ottobre.

Sospensione attività didattica scuole in presenza. Chiusi parchi e cimiteri. Il Comune mette a disposizione degli esercenti e dei piani terreni, a partire dal primo pomeriggio di oggi, forniture di sacchetti di sabbia per la prevenzione di eventuali allagamenti nelle postazioni di largo Colombo e piazza Matteotti a Sestri Levante, via Monsignor Vattuone a San Bartolomeo e via Colombo a Riva Levante. Attivo in Comune il Centro Operativo Intercomunale e per le emergenze con la Protezione civile e il numero:

📞 320 2397398 attivo H24