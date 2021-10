Sestri: presentazione libro "La Capitana. Non c’è mai l’ultima onda" - LevanteNews

Da Mediaterraneo

Sabato 9 ottobre, alle ore 17, in sala Bo al primo piano di Palazzo Fascie (corso Colombo, 50 a Sestri Levante) si terrà la presentazione dell’ultimo romanzo di Mario Dentone La Capitana. Non c’è mai l’ultima onda, dialoga con l’autore la giornalista Paola Pastorelli.

Si ricorda che la partecipazione è gratuita ma soggetta a prenotazione chiamando il 0185-478530 o scrivendo a iat@comune.sestri-levante.ge.it. Si precisa inoltre che per partecipare è necessario esibire il green pass al banco dell’accoglienza.

La presentazione è organizzata dal Comune di Sestri Levante e Mediaterraneo Servizi, tramite il MuSel – il Museo Archeologico e della Città e il Sistema Bibliotecario Urbano, in collaborazione con l’Associazione A.Bi.Ci.

La Capitana. Non c’è mai l’ultima onda è il terzo libro della saga che ha come protagonista Elisa, una figura di donna forte, che non si lascia piegare dalle avversità. Elisa le ha viste tutte, fin da bambina, le onde, quelle del mare che arrivano in faccia rabbiose e ridenti, così come quelle della vita di ogni giorno, a terra, che forse sono le più pericolose, perché quasi sempre non ti guardano in faccia, ma, anzi, quasi sempre arrivano nel silenzio, come le ombre. Elisa ormai fa parte di Genova, del suo porto, della gente di mare, lei, dapprima derisa, insultata, sacrilega presenza, una donna nel porto più importante del Mediterraneo, negli ultimi decenni dell’Ottocento, quando il mondo era e, anzi, poteva essere solo maschile. Ma è donna fiera, sfida tutto e tutti con determinazione. Donna bellissima, senza età, non cede, e trova Giacomo che, dopo una vita al soldo di quei cosiddetti “padroni” del male, decide di stare con lei, di lavorare per lei, pur sapendo di segnare per entrambi la condanna a morte. Ma come una barca va sempre avanti, in prua, a vele gonfie di vento, così la vita, che le onde, non solo quelle del mare, le sfida guardandole.

Mario Dentone, cresciuto a Riva Trigoso e residente a Moneglia, è prolifico scrittore di saggi e romanzi vincitori di numerosi premi letterari e di testi teatrali che sono stati oggetto, oltre che di rappresentazioni sceniche, anche di tesi di laurea e di un corso monografico presso l’Università di Genova tenuto dalla prof. Graziella Corsinovi.

Ha collaborato come cultore della materia alle Cattedre di Lingua Italiana, Storia del Teatro e dello Spettacolo, Scrittura Creativa e Laboratorio presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Genova.

Da oltre dieci anni pubblica settimanalmente racconti di vita, storie del passato del levante ligure su il Secolo XIX.