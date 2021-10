Recco: "A causa dello stato di allerta, i cittadini sono invitati a non depositare i rifiuti" - LevanteNews

Dalla pagina Facebook di Carlo Gandolfo

Considerata l’allerta rossa prevista, il settore Ambiente del Comune di Recco comunica che oggi, 4 ottobre, il servizio di raccolta rifiuti sarà sospeso. La cittadinanza è invitata a non depositare la plastica, come previsto in calendario nella serata odierna, così come indicato nell’ordinanza firmata dal sindaco Gandolfo in vista dello stato di allerta.

Sempre considerate le avverse condizioni meteo, oggi la cabina Loderini resterà chiusa. Lo spazzamento meccanizzato, in programma questa mattina, è stato sospeso.