Ne: "Ripristinate il seggio elettorale a Ponte di Gaggia" - LevanteNews

Dal Gruppo Unità Democratica di Ne riceviamo e pubblichiamo il testo della seguente Mozione

I sottoscritti consiglieri comunali del Gruppo Unità Democratica, trasmettono la presente mozione avente per oggetto il ripristino del seggio elettorale Ponte di Gaggia.

Tempo fa tale seggio elettorale è stato eliminato per la realizzazione del progetto di un asilo nido.

Considerato che tale iniziativa non ha trovato realizzazione con la presente mozione si impegna il Sindaco e la Giunta comunale per il ripristino del seggio in parola nell’ex scuola, tra l’altro ristrutturata adeguatamente nello scorso passato.

Tale nostra richiesta è motivata dall’ampiezza ed il numero di elettori che fanno riferimento al seggio di Ponte di Gaggia, con particolare attenzione alle persone più anziane o con difficoltà motorie.

Il Gruppo Unità consiliare Democratica per Ne

Il Capogruppo: Marco Bertani, I Consiglieri: Giuseppe Nobile e Alessandro Cassinelli