Meteo, Toti: "La perturbazione sta passando più velocemente del previsto" - LevanteNews

“La perturbazione sta passando con una velocità maggiore del previsto. Il fulcro delle precipitazioni dal Tigullio sta andando verso il Levante della Liguria. la Città Metropolitana di Genova per il momento resta praticamente indenne dal maltempo, ma non dobbiamo abbassare la guardia”: lo ha annunciato il presidente Giovanni Toti che ha fatto il punto sul maltempo in vista della notte.

Il governatore ha poi proseguito: “Non si registrano danni a persone fisiche per il momento, nonostante la gravità degli episodi di maltempo vissuti. Resta confermato lo stop dell’allerta rossa alle 6 e il passaggio in giallo ma serve cautela”.