Disagi per chi si deve spostare dal Levante verso il Genova: secondo quanto riporta Luceverde Genova il traffico ferroviario risulta rallentato in prossimità di Camogli per l’investimento di un animale di grossa taglia da parte di un treno.

I tecnici di Rfi sono sul posto per liberare la linea e riattivare il traffico ferroviario. Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 20 minuti.