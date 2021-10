Elezioni: manca lo spoglio ufficiale ma Viacava e Crino ce l'hanno fatta - LevanteNews

Non era tutto scontato. La storia recente insegna che a Cicagna Marco Limoncini candidato unico non aveva raggiunto il quorum ed in paese era arrivato il commissario. Quando non c’è competizione, molti elettori si sentono manlevati e rinunciano ad esercitare il diritto di voto. Lo si vede anche in questo confronto elettorale. Ieri alle 23 a Casarza Ligure dove i candidati sono tre, la percentuale dei votanti era del 51,19 per cento; scendeva di poco a Bogliasco (47,73%) e Orero (48,65%) dove i candidati sono due per limitarsi a percentuali bassissime dove il candidato è unico: a Portofino (27,19%) e Favale (26,22%).

La bassa percentuale non ha comunque impedito la rielezione di Matteo Viacava a Portofino (il quorum si raggiunge infatti non più col 50 % , ma col 40% più uno degli elettori al voto). Ieri il sindaco che corre al secondo mandato con risultati felicemente clamorosi alle spalle e un programma corposo da concretizzare, ha trascorso l’attesa in barca con Tronchetti Provera, il presidente della Regione Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci. Tirerà un respiro di sollievo e festeggerà oggi dopo il veloce spoglio, ma è praticamente impossibile che oltre il 50% dei votanti abbia votato scheda bianca o nulla. E ieri sera a seggio chiuso anche Ubaldo Crino, candidato al terzo mandato, a Favale, si è reso conto di essere stato eletto al termine della prima giornata di voto. Per altro il suo mentore, ex sindaco e consigliere regionale Giovanni Boitano non sbaglia mai i suoi calcoli.

Nel Levante resta l’attesa, anche se i risultati sembrano già scontati sia pur di misura, a Bogliasco (Guido Guelfo-Luca Pastorino); Casarza Ligure (Giorgio Firenze, Germana Perego, Giovanni Stagnaro) e Orero (Jolanda Bacigalupi-Giacomo Gnecco).