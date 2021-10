Eccellenza, il Rapallo Rivarolese fa tris contro la Sestrese - LevanteNews

Dai vecchi ruentini su Facebook

RAPALLO RIVAROLESE – SETRESE 3-0

RETI: 23° Chiarabini (RR), 57° Zunino (RR, Rig.), 83° Panepinto (RR)

ARBITRO: Sig. Federico Batini di Foligno

SPETTATORI 120 circa

Vince e convince il Rapallo Rivarolese una partita assolutamente da non fallire, al cospetto di una Sestrese molto combattiva e pericolosa per almeno due terzi di gara ed anche un po’sfortunata. I ragazzi di mister Fresia ottengono la posta intera con merito e fanno vedere una buona trama di gioco.

La prima occasione è al 10°, punizione dal limite a girare di Chiarabini, palla alta. Al 20° Zunino si libera al limite dell’area, ma calcia a lato. Al 23° bianconeri in vantaggio, un tiro-cross di Chiarabini viene deviato da un difensore verdestellato di quello che basta per mettere fuori causa il proprio estremo difensore, 1-0 per noi. Al 25° un tiro di Zunino da appena fuori area sfiora il palo. Al 35° prima azione pericolosa della Sestrese, magistrale punizione dai 25 metri di Sighieri, Scatolini vola e devia miracolosamente sulla traversa. Stessa sorte per gli ospiti al 41° quando un tiro di Caramello centra nuovamente il legno orizzontale. Al 45° assist di Michelotti per Panepinto, ma il portiere para. Squadre al riposo.

Nella ripresa la prima occasione è ruentina, al 52° girata di Michelotti dal limite viene parata da Rovetta. Al 57° Zunino viene atterrato malamente in area, rigore sacrosanto che lo stesso Zunino trasforma, 2-0 per noi. La Sestrese non si arrende, al 67° Tecchiati servito in area conclude da posizione ravvicinata, Scatolini devia in angolo. Al 68° assist di Chiarabini per Bruzzi, tiro altissimo. Al 69° una girata di Piroli in area viene parata. Al 73° assist di Panepinto per Bruzzi, bella conclusione che però viene neutralizzata. Al 75° Sestrese pericolosa su punizione con Di Sisto, palla che sfiora il palo. All’83° il tris per la squadra di casa con un gran gol di Panepinto, 3-0 per noi. Gli ospiti cercano il gol della bandiera ma l’ultima conclusione del match all’88° di Mura finisce di poco fuori.

Nel prossimo turno il Rapallo Rivarolese osserverà il suo turno di riposo, occasione per cercare di recuperare qualche uomo non al meglio, soprattutto Audel uscito oggi per infortunio. Il prossimo impegno in campionato sarà Domenica 17 Ottobre quando i bianconeri faranno visita al Rivasamba in un match molto insidioso, mentre Mercoledì 13 Ottobre al “Franco Cimma” di La Spezia ci sarà l’andata dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Fezzanese (ritorno al “Macera” Mercoledì 3 Novembre).