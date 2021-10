Cogornese, inizio con il botto: Apparizione sconfitta 4-1 - LevanteNews

Dalla pagina Facebook dell’Usd Cogornese 1964

COGO – Apparizione Fc 4 – 1 ( Molinelli – Nassani 3 )

Bella vittoria della Cogornese di Mr. Bacigalupo nel primo match di campionato, un successo ampio e meritato arrivato in una partita nella quale la Cogo ha esercitato una maggiore pressione sin dal primo minuto di gioco dando sempre l’ impressione di aver il controllo della partita.

A legittimare ulteriormente il risultato anche i tre legni colpiti e le occasioni da rete non sfruttate, in una gara nella quale il nostro approccio al match costantemente molto aggressivo ha avuto la meglio di una squadra ospite apparsa comunque una buona compagine.

Un felice esordio in campionato per la squadra ma soprattutto una giornata da ricordare per ANDREA NASSANI autore di una fantastica tripletta, capace di gonfiare la rete tre volte nel giro di 20minuti e spegnere definitivamente le speranze avversarie di ottenere un risultato positivo.

Una bellissima giornata quindi, un esordio in campionato assolutamente felice e che ci rende ottimisti per il prosieguo del torneo consapevoli, però, che la strada è ancora lunga e che ci sarà da lavorare e migliorare ancora tanto.