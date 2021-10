Dall’ufficio stampa di Asl4

Si comunica che, a causa dello stato di allerta meteo, il Centro Vaccinale Stelmilit di Chiavari Caperana resterà chiuso nella giornata di martedì 5 ottobre 2021.

Le persone prenotate per il vaccino Anticovid19 saranno ricontattate per fissare un altro appuntamento .

Sarà comunicata in ogni caso la data della riapertura anche per l’accesso libero.