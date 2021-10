Casarza: "La vittoria di Stagnaro non cancella la voglia di cambiamento" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Germana Perego, candidata sindaco a Casarza Ligure, riceviamo e pubblichiamo

“I cittadini hanno scelto: un ringraziamento agli elettori che ci hanno dato fiducia e un augurio di buon lavoro al neo sindaco Stagnaro. È stata una bella competizione per migliorare la nostra Comunità. Questo è lo spirito con cui mi sono candidata e con cui svolgerò il mio compito all’opposizione, per il bene della collettività.” inizia così il commento di Germana Perego, la candidata della Lista di Prospettiva Civica per Casarza, sul voto del Comune di Casarza Ligure che ha visto il sindaco uscente Giovanni Stagnaro riconfermato con più del 60%.

“E’ stata una vittoria netta quella del Sindaco uscente Giovanni Stagnaro, ma una richiesta di cambiamento c’è a Casarza e che la domanda di una nuova prospettiva va considerata e ascoltata da chi amministra. Ovviamente spiace non essere riusciti a coinvolgere fino in fondo i nostri concittadini del fatto che la prospettiva del nostro Comune doveva cambiare già adesso”

Germana Perego siederà tra i banchi della minoranza “E’ solo l’inizio, abbiamo iniziato a lavorare al nostro progetto qualche mese fa, ma lo avevamo ricordato anche più volte in campagna elettorale: il nostro è un progetto che dura 5 anni, lo dobbiamo anche alle oltre 1000 persone che ci hanno votato”

Dai banchi della minoranza l’opposizione di Germana Perego sarà una opposizione giusta, ferma nelle convinzioni di bene comune per la propria città e assolutamente propositiva.

“Un ringraziamento agli elettori”, conclude la Perego “e a tutta la mia squadra, siamo riusciti a raccogliere i frutti di un lavoro lungo e meticoloso, non ci fermiamo qui, andiamo avanti per le prossime sfide.”