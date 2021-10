A Camogli, sabato 9 e domenica 10 ottobre, si festeggerà la tradizionale “Madonna dei gotti” in versione “mini”. L’Associazione San Fortunato proporrà caldarroste in spiaggia e birra nel carruggio (via Racca) senza musica e tavoli. Sabato alle 17.30 la benedizione dell’effigie della Madonna con la sola presenza delle autorità.