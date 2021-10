Bogliasco: "Purtroppo ha vinto la politica del maniman" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Guido Guelfo

Bogliasco ha deciso. Guido Guelfo candidato sindaco della lista “Per Bogliasco” nel commentare il risultato elettorale raggiunto alle elezioni amministrative dice: “La nostra squadra ha impegnato tutte le sue energie in questa campagna elettorale. Il paese ci ha accompagnato durante tutto il lungo percorso, ci ha sostenuto e capito ma al momento del voto ha scelto i nostri avversari. Noi ripartiamo dalle 1069 persone che hanno scelto il nostro progetto, comprendendo le nostre idee e i nostri valori. Ringraziamo tutti i cittadini che hanno votato la nostra lista fatta di persone con idee concrete per il paese. Il nostro impegno continua affinché vengano portati avanti i progetti messi in piedi dal gruppo. Il nostro avversario ha consolidato un voto ideologico, noi siamo stati capaci di interpretare la volontà del cambiamento. Purtroppo ha vinto la cultura del ‘maniman’, citando il buon avvocato Biondi”.