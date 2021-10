Tre auto sono rimante coinvolte in galleria a seguito di un incidente avvenuto in A12 tra lo svincolo Genova Est e Nervi in direzione Livorno. Al momento in direzione Sud si registrano code.

Sempre sull’Autostrada della Riviera di Levante si è verificata una perdita di carico nel tratto compreso tra lo svincolo Chiavari e quello di Rapallo in direzione Genova.