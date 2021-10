Vela/ Coppa e Trofeo Dallorso: i vincitori - LevanteNews

Dallo Yacht Club Chiavari

Con la premiazione dei vincitori, alla presenza della Famiglia Dallorso, del Sindaco del Comune di Chiavari Silvia Stanig e del Presidente del Consiglio Comunale Antonio Segalerba, del VicePresidente Messuti e dell’Assessore Ratto si è conclusa domenica 3 ottobre, nel tardo pomeriggio, la 53ª edizione della Coppa Dallorso.

La manifestazione, patrocinata dai Comuni di Chiavari e Porto Venere, è stata supportata come sempre dalla Famiglia Dallorso.

Le imbarcazioni, suddivise nelle Classi ORC, IRC e Crociera, si sono cimentate nelle due prove costiere Chiavari / PortoVenere e PortoVenere / Chiavari.

Sessantasette le imbarcazioni prescritte, sessantuno al via, un vero record di partecipazione, tanto più significativo se pensiamo al periodo che stiamo vivendo!

La prima prova, da Chiavari a Porto Venere, si è svolta sabato 2 ottobre con tempo sereno, mare calmo e vento leggero dai 6 ai 7 nodi: in partenza vento da terra, a mezza giornata scirocco e in arrivo a PortoVenere variabile da mezzogiorno a scirocco.

In serata in banchina si è svolta la premiazione di giornata, alla presenza dei rappresentanti della Società Porto Venere Servizi Portuali e Turistici.

La seconda prova, il ritorno a Chiavari, si è svolta domenica, in una giornata con mare mosso e vento da Sud-Est in partenza di 12 nodi, poi salito a 18-20 nodi, con raffiche fino a 25 nodi.

In Classe ORC, la classe più numerosa con ben 34 barche iscritte, si è aggiudicata la vittoria e la Coppa Challenge Dallorso l’imbarcazione Capitani Coraggiosi 3, X41 di Federico Felcini e Guido Santoro, Soci dello Yacht Club Chiavari.

Durante la premiazione è stato consegnato un riconoscimento in memoria del Sindaco Marco Di Capua, prematuramente e improvvisamente scomparso quest’estate, alla moglie Michela. Lo YCC ha voluto ricordare Marco non solo per la sua funzione istituzionale di Sindaco, un Sindaco preparato, competente e soprattutto attento e presente di fronte ai bisogni dei Chiavaresi, sempre in prima linea per la sua città: lo ha voluto ricordare anche e soprattutto come amico, come sportivo, come amante del mare e della vela. Marco Di Capua, come ha ricordato la moglie, era un vero uomo di mare: era Socio Onorario dello YCC e negli ultimi anni è sempre stato presente come regatante alla Coppa Dallorso, regata che era a lui particolarmente cara.

Il prossimo appuntamento con le Regate dello Yacht Club Chiavari è con la terza tappa del Campionato Vela d’Autunno e della Jeanneau Cup 2021, la Regata Sociale Open Memorial Romano Caselli, che si terrà il 16 ottobre prossimo.

Questi tutti i vincitori dell’edizione 2021 della Coppa e Trofeo Dallorso:

Classe Crociera: 1° classificato overall e vincitore della Targa d’argento Nicola Dallorso: Aria di Burrasca di Franco Salmoiraghi (LNI Sestri Levante); 2° Hellcat di Domenico Valerio (LNI Sestri Levante); 3° TabuJ di Francesco Rebaudi (CV Santa Margherita Ligure); 4° Montpres di Emanuela Canepa (CV Marina Genova Aeroporto); 5° Celestina 3 di Campodonico – Frixione – Vernengo (LNI Chiavari);

Classe IRC: 1° Candelluva Turboden Sailing Team di Paolo Bertuzzi (A.N.S. Sebina); 2° Free Spirit di Paolo Rossi (YC Sanremo); 3° Paola 3 di Stefano Vittorio Pozzi (CN Marina Genova Aeroporto); 4° Speedster di Maria De Leo (CUS Vela Milano); 5° Catherine di Massimo Bonfante (LNI Sestri Levante);

Classe ORC: 1° classificato e vincitore della Coppa Challenge Dallorso: Capitani Coraggiosi 2 di Federico Felcini e Guido Santoro (Yacht Club Chiavari); 2° Tengher di Alberto Magnani (YC Italiano); 3° Fremito d’Arja di Marcello De Gaspari (LNI Genova Centro); 4° Mela di Andrea Rossi (CN Marina di Carrara); 5° Suspiria the Revenge di Antonino Venneri (YC Punta Sardegna).

Trofeo Dallorso 2021 – Classe Crociera – Classifica finale

Coppa Dallorso 2021 – Classe IRC – Classifica finale

Coppa Dallorso 2021 – Classe ORC – Classifica finale

